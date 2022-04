Fabienne PRESSE

Passionnée par la RH, j'ai un goût certain pour les chiffres, le contact humain et le droit du travail.

Le coté social m'a toujours intéressé.

Rigoureuse, autonome, à l'écoute et méthodique. Cela m'a permis d'évoluer tout au long de mon parcours professionnel.



Pour ma part, j'estime que l'un des rôles d'un gestionnaire paie est de ne pas faire perdre de l'argent à son employeur mais aussi de satisfaire le salarié en lui garantissant un bulletin de paie juste. C'est également être le garant de la bonne application de la veille réglementaire.



Mes compétences :

Déclarations sociales et fiscales

Controle de la paie

Solde de tout compte

Absentéisme