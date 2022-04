Fabienne RIET

-Commercial : Développer et commercialiser l'offre de formation, gestion et suivi du fichier clients et prospects, visites d'entreprises, analyse du marché et de la concurrence, veille stratégique



-Communication : organisation et animation des opérations promotionnelles (salons, forums...), conception et réalisation de supports de communication (plaquettes, dépliants...), relation avec les médias, mise à jour du site internet



-Ingénierie de formation : concevoir des projets de formation, interface et partenariat avec les acteurs de la formation, montage de dossiers d'appels d'offre et de propositions, mise en oeuvre des actions de formation, coordonner et animer une équipe pédagogique, animation auprès des stagiaires



-Référent handicap : accompagnement de personne en situation d'handicap vers leur parcours de formation et leur insertion professionnelle et sociale;



- Organisation administrative et financière : suivi, contrôle administratif et financier des actions de formation, gestion du planning prévisionnel



Mes compétences :

Formation