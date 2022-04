Fabienne RIPON

Attachée de presse depuis 15 ans, je suis free-lance depuis 8 ans et j'ai collaboré dans divers secteurs : le sport (avec une prédilection pour le football), la décoration, la gastronomie, la musique, le théâtre. Je rédige dossiers de presse et communiqués et je contacte : presse écrite, radios, télés, Internet pour augmenter la notoriété de mes clients. J'organise également des conférences de presse et des évènements.



Mes compétences :

dynamique

Organisée

Persévérante