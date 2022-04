Fabienne SAFFAR

Après 22 années au sein du groupe BPCE / Natixis où j’ai exercé des responsabilités de management stratégiques, j’ai acquis une solide expérience du fonctionnement des organisations notamment dans le pilotage de projets complexes, l’accompagnement du changement et la prise en compte de la dimension humaine, vecteur essentiel de la réussite collective.



Mon intérêt s’est toujours porté sur le processus qui permet à des personnes différentes de travailler ensemble, d’interagir avec efficacité et satisfaction à l’atteinte d'objectifs partagés.



Cette attention portée à la fois à la qualité des relations, au respect de chacun dans un esprit de challenge m’a naturellement amenée au métier de coach.



Mon succès est fondé sur ma connaissance des organisations, ma capacité à communiquer, transformer, mobiliser et activer les leviers de motivation.



Cette expertise est mise aujourd’hui au service de mes clients, dirigeants, managers et collaborateurs dans le cadre de mon cabinet 5PCoaching, (www.5pcoaching.com)



Mes compétences :

Coaching

Formation

Leadership

Management

Accompagnement au changement

Gestion des conflits

Médiation

Gestion de projet

Accompagnement collectif

Team building

Innovation managériale