SECRETAIRE POLYVALENTE

27 ans d’expérience dans le secteur juridique (cabinets d'avocats)

Ordonnée, rigoureuse, discrète et dynamique j'ai toujours l'optique d'aller de l'avant et d'élargir mes connaissances.

J'aime le travail d'équipe et je sais rendre attrayante la moindre tâche.