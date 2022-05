Thierry SAINT MARTIN

Directeur de Projet confirmé (Décisionnel)



= > 20 ans d'expérience dans le domaine du décisionnel ( INFORMATICA, BO, TERADATA, DATASTAGE, COGNOS, TALEND ).



= > Certification Big Data (2015)



= > Bonne expérience dans l’intégration de systèmes d'informations, dans la qualification de projets, dans l’exploitation et le suivi de production.



= > Mise en place et suivi d'infogérances, de TMA, gestion et pilotage d’équipes techniques et fonctionnelles.





Mes compétences :

Back Office

Business

Business Object

Coordination

Datamart

Décisionnel

Front office

Infogérance

Informatica

Intégration

Microsoft CRM

MOA

MOE

Oracle

Pilotage

PMO

Qualification

Reporting

TMA

UNIX

Big Data