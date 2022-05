Thierry SAINT-MARTIN

LES PANELS - éditions PEARSON

http://www.pearson.fr/livre/?GCOI=27440100501220



Les panels sont devenus au fil du temps un outil d'aide à la décision incontournable dans l'univers du marketing de grande consommation. Ce livre traite d'un point de vue à la fois théorique mais aussi managérial les différentes catégories de panels.



Fruit de la double expérience professionnelle et académique des auteurs, il porte plus particulièrement sur les panels distributeurs, les panels consommateurs et les panels d'audience. Il permet d’en comprendre le fonctionnement, les concepts utilisés et en envisage l’avenir à travers la recherche de la single source. Tous les indicateurs sont présentés et s’accompagnent d’exemples concrets, de la DV aux QA/NA en passant par la part de marché vendant ou la part d’audience… L’utilisation des informations issues des panels pour la prise de décision marketing est également exposée. Enfin, l’étude détaillée d’un cas marketing réel (le lancement de la marque Granola sur le marché des cookies) permet d’avoir une vision concrète et globale de l’exploitation des données et des décisions prises.



Les développements théoriques proposés, l’approche managériale, les nombreux exemples et l’étude de cas finale font de ce livre un outil indispensable pour les professionnels du marketing et les étudiants.







Mes compétences :

Vente

Conseil

Développement commercial

Communication

Marketing

Management