Fabienne SALPETRIER

Ma connaissance d’entreprises, de secteurs et de contextes différents font la richesse de mon parcours et le pragmatisme de mon approche.

Je tire ma légitimité de la bonne connaissance de mon métier, mais aussi de mes qualités humaines et relationnelles qui sont précieuses dans ma fonction.



J’assure le développement continu des RH par la définition et la mise en œuvre de politiques ambitieuses de gestion de chacune étape de la carrière des salariés, en phase avec la stratégie de l’entreprise.



J’accompagne la direction et les managers dans la gestion opérationnelle des ressources humaines dans des secteurs comme les services, l’exploitation portuaire & aéroportuaire, le logement, les collectivités…



Soucieuse à la fois de la place du collaborateur dans l'organisation et de la réussite du collectif, le but de mon action est de placer les salariés dans les conditions optimales pour assurer la réussite du projet économique de l’entreprise.





Mots clés : Management stratégique et opérationnel - Expertise en droit social et dans les relations collectives en multi sites (de 90 à 8.000 salariés) - Développement des RH – Conduite de projets Multi-sites – Réorganisations et conduite du changement –



Mes compétences :

Gestion de la formation

Gestion de projet

Recrutement

Sens de l'organisation

Sens du service interne

Conduite du changement

Ecoute

Management

Gestion des ressources humaines