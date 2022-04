Fabienne SELLÈS

Titulaire d'une Maîtrise en Langues Etrangères Appliquées au Commerce International, j'ai démarré mon parcours professionnel en Allemagne dans des services commerciaux/ ADV ou de Direction.



Après une riche et solide expérience de 15 ans au sein de DOW CORNING, société leader dans le domaine de la chimie du silicium, où j'ai occupé un poste d'Inside Sales et Coordinatrice du service client du bureau lyonnais, j'ai travaillé en tant qu''assistante projet dans le domaines de l'énergie photovoltaïque; puis en tant que responsable du service client d'une société qui conçoit et réalise des dispositifs médicaux pour la chirurgie du rachis.

Enfin dans le domaine du sous vetement masculin pour la société HOM à Marseille, j'ai piloté le service ADV de la zone germanophone.



Mon sens relationnel est mon atout majeur et j'aime associer approche technique et démarche commerciale.



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Commerciale

English

German

Inside sales

International

Microsoft CRM

Relation commerciale

Sales

SAP

SAP CRM

Silicones

Supervision

Supervision d'équipe

Relations commerciales