Yan CORTES

Une expérience de 20 ans en Business International avec des responsabilités stratégiques et opérationnelles sur des marchés de spécialités notamment cosmétiques, bien-être et santé.



Des compétences démontrées avec résultats probants à des postes de Direction Marketing et Ventes, développement de nouveaux marchés, innovation et expansion géographique, responsable de comptes clés internationaux leaders sur leur marché, et gestion de canaux de distribution spécialisés.





* Leadership : Manager les équipes multi-fonctionnelles autour d'un projet, fédérer et motiver pour atteindre les objectifs collectifs et individuels, accompagner le changement en ligne avec la direction stratégique et les réalités du marché.



* Culture du Résultat : Capacité à délivrer les résultats, atteindre et dépasser les objectifs pour contribuer aux performances de l'entreprise. Croissance du CA, optimisation des marges, gestion des ressources.



* Innovation : Partir d'une feuille blanche, d'une idée nouvelle, analyser et structurer les besoins du marché pour répondre aux attentes actuelles et futures des consommateurs. Développement de stratégies de croissances externes, technologiques, et géographiques. Lancements de nouveaux produits avec succès au niveau régional, national, et mondial.



* Partenariat : Fidéliser les relations avec les partenaires internes et externes de l'entreprise à court et à long terme tout au long de la chaine de valeur.





Mes compétences :

Marketing

Leadership

Cosmétique

Santé

Management

Direction commerciale

Agroalimentaire

International

Key account management

Distribution Management

Spécialités chimiques

Silicones

Hygiéne