Fabienne SORIN

Mon expertise technique me vient du commerce.



J'ai occupé durant 25 ans différents postes:

De conseillère de vente en jeux et jouets chez Nathan à responsable de magasin spécialisé en matériel de puériculture,future maman et univers de l'enfant chez Natalys et Sergent- Major.



Je maitrise des compétences dans les techniques de vente,la gestion des stocks,la gestion d'une unité commerciale et dans le management.



Mes missions de tutorat, de manager mes expériences dans le milieu socio éducatif ainsi que mon implication dans le milieu associatif ,ont confirmé, mes compétences pour l'accompagnement,la pédagogie et la psychologie humaine .



Titulaire du titre de"formateur professionnel d'adultes" ,mon objectif est de permettre à chacun de valoriser son potentiel et ses compétences afin de s'insérer dans l'emploi et/ou de se professionnaliser



Je finirai ma présentation par cette citation de Galilée:



"On ne peut rien apprendre aux gens. On peut seulement les aider à découvrir qu'ils possèdent déjà en eux tout ce qui est à apprendre".



Mes compétences :

Développement Durable

Techniques de vente

Management

Accompagnement

Formation