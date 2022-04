Fabienne SOUBIRAN

- Mise en place d’une démarche de veille stratégique: définition des périmètres de veille, construction de tableaux de bord et de supports de diffusion, animation d’un réseau de veilleurs.

- Réalisation d’études de marché et préconisations stratégiques.

- Pilotage des enquêtes de satisfaction clients : construction des outils d’écoute, analyse des résultats et proposition des axes d’amélioration.

- Elaboration annuelle du diagnostic stratégique: analyse stratégique interne, construction de scénarios, réalisation et présentation du Plan Marketing Stratégique