Fabienne THOMAS

Je cherche à intégrer une équipe de médiation scientifique en institution ou université ou de communication scientifique en entreprise. Je serais également intéressée par la rédaction d'ouvrages, la création de spectacles ou d'émissions radio et tv sur la science.



J'ai travaillé 4 ans comme médiatrice scientifique à la Cité des Sciences et de l'Industrie.

J'ai une expérience de la recherche scientifique dans le domaine de la mécanique des fluides de l'environnement, de l'océanographie et de la télédétection spatiale.

J'ai également une expérience très variée de l'enseignement des sciences du collège au supérieur, de l'animation scientifique et de la formation pour adultes.



Mes compétences :

Recherche

Coordination de projets

Médiation scientifique

Physique

LSF

Enseignement

Océanographie

Formation

Animation

Rédaction scientifique