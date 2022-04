Fabienne VENET

Professionnelle de la création d'identités visuelles qui manifestent l'esprit de votre projet.



J'ai eu l’opportunité d’explorer des problématiques diverses, graphisme culturel & signalétique dans des Ateliers de création graphique, institutionnel, presse et édition, à la croisée de l'architecture, du design.



Mon premier métier est celui de d'Architecte-Paysagiste d.p.l.g.

Les différentes facettes de mon parcours sont sous-tendues par des approches créatives comparables et complémentaires.



Aujourd'hui, je propose une approche transversale, sur mesure, créative, nourrie par l'écoute attentive de vos besoins.



Mes compétences :

Graphisme et illustration