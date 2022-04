Fabienne WILLIAM

More than 15 years’ experience as an Executive Assistant in diverse B-to-B companies. My various collaborations allowed me to record which skills are necessary to assist high-level positions in an optimal way. All along my career I supported several functions like CEO, Managing Director, Sales and Marketing Director with a proven ability to organise and prioritize work in high-pressured in fast-paced environment. Able to be multi-tasks effectively, to manage a busy schedule, maintain sensitive documents in compliance with procedures. I’ am comfortable with challenges.



Une expérience de plus de 15 ans en qualité d’Assistante de Direction dans diverses entreprises de B to B. Mes différentes collaborations m'ont permis de constater quelles étaient les compétences nécessaires pour assister de manière optimale des postes de hauts niveaux. Tout au long de ma carrière, j'ai assisté différentes fonctions comme CEO, Directeur Général, Directeur Commercial et Marketing avec une capacité avérée à organiser et prioriser les tâches sous haute pression dans un environnement en évolution rapide. Capable d’être multi-tâches efficacement, d'organiser et de conserver des documents confidentiels dans le respect des procédures. Je suis à l'aise avec les challenges.