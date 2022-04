Fabienne ZOYDO

J'interviens sur des missions de formation et de coaching (accompagnement individuel), dans les domaines du management, communication interpersonnelle, bilan personnel, professionnel et techniques d'entretien.



Mon parcours :



J'ai une expérience de 7 ans dans l'accompagnement client et gestion des commerciaux auprès des entreprises à l'international.



Depuis 8 ans je suis Consultante formatrice, j'anime des interventions auprès d’entreprises et d'institutions de différentes tailles et de tous secteurs comme Consultante – Formatrice et coach.



J'ai vécu 10 ans au Mexique et 4 ans à Singapour.

Trilingue, j'anime des formations en français, anglais et espagnol.



Mes compétences :

Management d'équipe

Communication

Projet professionnel Insertion conseil

Accompagnement individuel