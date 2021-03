Fabio FABIO RAPACCIOLI (RAPACCIOLI)

Professionnel de la vente avec :

- orientation résultat : +10-15% sur chaque poste,

- 15 ans de pratique de la négociation grands comptes,

- expériences managériales de 6 à 40 personnes.



Ayant pour atouts :

- capacité à créer et suivre un business plan utilisée notamment pour la création le et développement d'une filiale en Chine pour Scotts,

-vision stratégique soulignée par tous mes anciens employeurs sur mon profil Linkedin (https://urlz.fr/9NrW),

- adaptabilité et goût pour développer et mettre en pratique de nouvelles approches afin de relever les challenges qui ma notamment été utile en Chine (pour comprendre et approcher de manière appropriée la mentalité chinoise) ou en tant que chef de marque (pour enrayer une chute vertigineuse de CA non pas tant en jouant sur nos clients mais sur notre force de vente).



Recherche poste de directeur commercial, directeur export, DNV ou KAM