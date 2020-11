Fabrice BELLEHIGUE

Passionné par le monde de l'électronique dès mon plus jeune âge, j'ai découvert l'univers de l'informatique au cours de mes études.



Après avoir obtenu ma licence professionnelle, j'ai été recruté par la Direction Générale de l’Armement (DGA – Ministère de la Défense) sur un poste de responsable d’exploitation de la sécurité des systèmes d’informations gouvernementaux et militaire.



Mes activités au département du Commandement des Réseaux Particuliers de l’Armement de la DGA m’ont permis de me spécialiser sur le matériel gouvernemental spécifique au chiffrement de données tel que les ECHINOPS (Mistral dans le grand public) et dans les systèmes d’information de très grandes envergures.



Mes compétences et mon professionnalisme me permettent de prendre la responsabilité de l'exploitation de la sécurité d'un des réseaux inter-ministériel.



Je quitte, en janvier 2013, la région parisienne pour intégrer une PME du secteur pétrolier. Après 6 mois en tant qu'administrateur système et réseau, je prends la responsabilité du service informatique d’Infautelec.



Ce poste me permet de solidifier mes compétences sur les prises de décision dans les systèmes d'information.



Fin 2015, je quitte le secteur pétrolier pour l'agricole. Adjoint du directeur des systèmes d'information, je suis actuellement un acteur fort des décisions du groupe pour l'ensemble des 15 points de ventes répartis dans le grand Sud Ouest.



J'ai pour responsabilité, la veille opérationnelle, les suivis des contrats des prestataires (PABX, Opérateurs,..) et les gestions des comptes utilisateurs auprès de nos différents partenaires métier.



Mes compétences :

Sécurité des systèmes d'information

Apache Unix

Ebios

PHP / MYSQL

JAVA

Cisco devices

Shell Unix

Linux

Windows server

Windows xp

Windows 7

Windows Vista

MISTRAL

C++

CSS

Bind

DNS

Samba

RADIUS

Squid

DHCP

LAN

Eclipse

FTP

TCP/UDP

FOX

PFsense

ELIPS-SD

ECHINOPS

Électronique

VHDL FPGA et Matlab

HTML

Prestashop

Isis/ Ares

QUARTUS II

Freescale

GSM

Réseaux Télécoms

Administrateur système

Administrateur réseau

VirtualBox

OpenVPN

Active Directory

GLPI

DFS

VoIP

Protocole TCP/IP

Télécom