Fabrice BIOT

Issu de la filière plasturgie, j’interviens dans les domaines de la production, des méthodes et de la Supply Chain.Je conçois et met en œuvre postes de travail, équipements périphériques et lignes de fabrication. Je propose des gains de productivité à court et moyen terme, en m’appuyant sur l’analyse des process de fabrication et leur moyen. Je crée tous documents support de production, renseigne dans l’ERP les données méthodes de base. Pour ce faire, j’utilise les outils propres au technicien d’étude du travail (chrono-analyse, cotation ergonomique) et ceux du Lean Manufacturing. Je manage également des équipes de production.