Fabrice BOUTAULT

Les aspects humaines et environnementaux sont des pôles majeurs de notre ère, où il est parfois difficile de faire face à toutes les difficultés notamment par manque de recul ou de partage d'opinion.

C'est pourquoi il est important de pouvoir réaliser des compromis sans négliger une tierce partie afin de garantir au maximum les aspects techniques, sécuritaires ou encore humaines.

C'est avec cette connaissance du risque et de ces moyens de prévention, qu'on peut faire face aux nouveautés et de pouvoir ainsi s'adapter plus facilement.

C'est dans cette optique, que je veux améliorer la cadre de travail tout en diminuer notre impact sur notre environnement, par la recherche de solutions et son partage pour ainsi optimiser aussi nos démarches.



Mes compétences :

Suivi des indicateurs Groupe

Enquêtes de terrain (Incidents)

SAP - PLM

Évaluation des risques professionnels

Chemhyss Evaluthyss (EdRC)

Optimisation des process

Réglementation ICPE- SEVESO

Synthèse et veille réglementaire

Gestion de la relation client

Sens de l'initiative

Microsoft Office

SST

Habilitation Electrique BR BS B1V BT