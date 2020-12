Fabrice DANT

Mon diplôme de développeur en informatique était initialement axé sur une formation en environnement Microsoft .NET avec gestion de base de données MS SQL Server. Je me spécialise en PHP à partir de 2009 en vue de travailler dans le Web et lOpen Source, en gardant mes acquis en POO (programmation orientée objet) et mon expertise en gestion de bases de données relationnelles.

Jai travaillé à la fois sur des projets de développement « from scratch » et sur des projets de maintenance évolutive, dans une très grande diversité de frameworks (Microsoft .Net, Zend, Laravel, Phalcon PHP, le LCMS Epistéma, React Native etc.) et dAPI (ceux de Google, celui du LCMS Docebo etc.), aussi bien seul en freelance quen équipe, en tant que lead.

Jai une très grande polyvalence et je suis capable de couvrir tous les secteurs du développement Web, de lanalyse du cahier des charges à la gestion serveur, en passant donc par lécriture de code (sur des langages très différents mais principalement en PHP) et le lead technique.