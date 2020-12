Fabrice DEHAENE

Manager de 7 structures (40 salariés, 2 millions de budget) : ADEFI (ingénierie de projets), Une Mission Locale, Une maison de l'emploi, Un PLIE, Un EIF (orientation et formation), le Clap (création/reprise d'entreprises, projets culturels/sportifs ) et un point information jeunesse (PIJ)

Services au territoire, service public de l'emploi et de l'orientation. J'ai développé entre 2008 et 2013 de nombreux services passant de 1 à 7 entités avec un budget excédentaire et multiplié par 3, mise en place de stratégies de développement, de services qui ont débouché sur la création de structures appuyant les orientations stratégiques et politique d'un territoire dans le Pas de Calais, développé des projets et la recherche de financements permettant aujourd'hui de gérer un budget d'1.3 million d'euros. Gestion financière (le budget, prévisionnel, états financiers), recherches et demandes de subventions publiques et/ou privées., gestion RH / management (recrutement, gestion des équipes, organisation, gestion des compétences, formation des salariés ), reporting, ingénierie, observatoire socio-économique, communication et relations publiques... en lien avec les élus locaux, régionaux, nationaux, mise en place et développement de partenariats avec les institutions, partenaires publics et privés.

Je suis également engagé dans les projets internationaux avec le Canada (Québec), la Grande Bretagne, l'Allemagne, le Sénégal et le congo



Président de la Devil ride (créateur d'une course de caisses à savon) - course niveau national et européenne



Président de l'AAPPMA La Grouche, société de pêche



Secrétaire et responsable des publications cénacle des 3 pierres, association d'histoire



et supporter du RC Lens !



Mes compétences :

Comptabilité générale

Direction des ressources humaines

Financement structuré

Créativité

Relations Presse

Logiciel libre

Gestion budgétaire

Publication assistée par ordinateur

Relations Publiques

Création d'entreprise

Internet

Veille réglementaire

Gestion de projet

Création de site web

Événementiel sportif

Analyse financière

Analyse territoriale

Diagnostic de territoire

Association loi 1901

Communication

Services

Union européenne

Conduite de projet

Management de transition

Management