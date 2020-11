Fabrice DELLI ROCILI

J'occupe actuellement un poste de Directeur Général Adjoint au sein du Groupe Pierre et Vacances Center Parcs , désireux d'évoluer professionnellement, au sein de votre entreprise.



Mes différentes expériences professionnelles dans plusieurs domaines dactivité , le Tourisme, limmobilier, le Multiservice, la Maintenance Industrielle et la Propreté, auprès de différents clients, me permettent de madapter très rapidement au sein dune entreprise et ainsi dapporter mon expertise dans les meilleurs délais.



Mon expérience en tant que Manager m'a permis de me sentir pleinement engagé et moteur de la grande firme pour laquelle je travaille aujourd'hui. Certes c'est très satisfaisant mais il est pour moi important de viser aujourd'hui encore plus haut et de me tourner vers un nouveau challenge.



Vos activités nécessitent la rentabilité maximum des projets, investissements, la maîtrise des équipements, ainsi que la mobilisation des équipes et des hommes.

Je coordonne les activités sur les aspects techniques, ressources humaines et économiques pour satisfaire le Client interne et externe.

Mes talents d'encadrement suscitent la motivation, maintiennent un bon climat qui génère l'enthousiasme et l'adhésion.



Mes compétences techniques, ma ténacité et mon sens des relations humaines m'ont toujours permis d'établir des rapports de confiance avec différents types de clients. Lusage du Lean Management ma toujours permis de permettre la conduite du changement au sein des différentes structures.



Une autorité naturelle à diriger les hommes et mon savoir être du travail en équipe me permettent d'être crédible à tous les niveaux et de générer des résultats significatifs.

Notre rencontre vous permettra d'explorer l'adéquation de mon profil, de mes compétences à vos besoins afin d'être un véritable appui au sein de la Direction de votre entreprise, en toute conscience des missions et leurs enjeux.







Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Immovision.net

GMAO

Microsoft P