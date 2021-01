Fabrice GOURMELON

Titulaire d’un master spécialisé en chimiométrie, en statistiques industrielles et en contrôle qualité, j’ai complété ce cursus par une formation de Data Manager en recherche biomédicale.



J’ai ainsi consolidé et complété mes compétences en statistiques avec la gestion de bases de données et l’utilisation du logiciel SAS dans le domaine de la santé et de l’industrie pharmaceutique.



J’occupe actuellement un poste de Data Manager au sein d’une unité de recherche clinique.





Site personnel :

http://www.fgourmelon.fr/



Mes compétences :

Gestion des données

Base de données

Chimiométrie

e-CRF

SAS, SQL, VBA, PHP, JS, html, css

Essais cliniques