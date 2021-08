Fabrice MAINARDI

Ayant aujourd'hui acquis deux grosses expériences professionnelles la première en tant que commercial chez Prodirest, la seconde en tant que restaurateur chef de cuisine, gérant jusqu'à 8 employés, j'ai intégré le réseau Krill en Février 2016 chez la société Prenot Guinard basé à Gap en qualité de commercial , couvrant le côté Est du département des Alpes de Haute Provence (Digne, Moustiers, Gorges du Verdon et Vallée d'Allos) , j'étais basé à Digne les Bains pour gérer et développer mon portefeuille client.

En octobre 2019, J'ai été promu chef de ventes afin de gérér l'équipe de 10 commerciaux répartis sur le 05,04 et 38



Qualités commerciales :

Négociateur, prospecteur, force de conviction, méthodique, rigoureux, curieux, avide, autonome, passionné, enthousiaste, dynamique, augmentation DN, Grands comptes





Qualités managériales :

Positif, réactif, esprit d'équipe, capacité d'adaptation, empathique, à l'écoute, exemplaire, bienveillant, pédagogue, juste, esprit analytique, disponible, maîtrise informatique(pack office et outils CRM), leadership, organisé, méthodique, reconnaissant, intelligence émotionnelle