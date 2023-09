Fabrice MONTFALCON

Je vous accompagne dans la facilitation de votre gestion logistique & opérationnelle :



Solutions de stockage temporaires ou durables partout en France

Archivage et gestion logistique simplifiée

Espaces de travail aménagés (à la carte)



Directeur Commercial chez Annexx, j'accompagne au quotidien mes équipes au développement de notre activité sur l'ensemble du réseau.

Compétences en Gestion : pilotage de centres de profits, P&L, forecast, budgets prévisionnels, comptes dexploitation, pilotage des ratios, suivi financier, suivi de facturation, suivi des créances.

Compétences en Ressources humaines : management, développement des compétences, recrutement, intégration, formation, paies, modulation, planning, relations sociales, IRP, EAE.

Compétences Organisationnelles et transversales : gestion des agences Annexx du réseau national et du service Grands Comptes. Gestion d'ouvertures et de fermetures de centres de profits.

Compétences Commerciales : élaboration et pilotage des plans de développement des ventes au niveau local et national, pilotage des résultats qualitatifs, développement B to B et B to C, gestion des fournisseurs locaux et partenaires, gestion des implantations.

Compétences personnelles : sens de lorganisation, capacité dadaptation, prise de recul, écoute, sens du client, sens des responsabilités, sens de linitiative, sens de la communication.



#Gestion de centres de profits / #Management / #Gestion des ressources humaines / #Développement des ventes / #Pilotage des comptes d'exploitation / #Ouvertures de centres de profits

#Leadership / #Sens client / #Proactif / #Organisation / #Développeur de compétences / #Goût du challenge / #Capacité d'adaptation / #Mobilité nationale / #Directeur Commercial / #Mode projet