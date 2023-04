Fabrice NÈGRE

Passionné par le web et la R&D, je pilote les projets de développement web et mobile innovants dans le domaine de la santé et de l'aide à la décision. Les services web que nous développons sont des solutions globales qui traitent les données des utilisateurs enregistrées en temps réel par les objets connectés.

Dans le cadre de la mise en place de la RGPD, je suis DPO en charge de la mise en conformité des traitements des données personnelles et de santé de nos utilisateurs.



Mes compétences :

Symfony

Drupal

PHP

Joomla!

Wordpress

SQL

Javascript

Prestashop

Photoshop CS5

XML

Référencement

HTML5 CSS3

Ergonomie web

Flash

ECommerce

Macromedia Flash

Linux Debian

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

XHTML

Ubuntu

UNIX Free BSD

Search Engine Optimisation

MySQLi

MySQL

Microsoft Windows

Microsoft Access

Linux Mandriva

HTML5

Personal Home Page

Cascading Style Sheets

AJAX

jQuery

Java

HTML

Community management

CCS 3