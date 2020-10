Fabrice PORTE

J'occupe actuellement un poste de responsable commercial et technique pour le compte de la société Naos.

Nous proposons à nos clients nos services à la carte en tant que contractant général, maitre d'oeuvre d'exécution et économiste de la construction.

L'activité principale étant le Contractant Général, je supervise principalement les projets neuf et rénovation clef en main qui peuvent débuter dès la genèse du projet jusqu’à la réception ou mise en exploitation du bâtiment.



Mes compétences :

Gestion de projet

Coordination de travaux

Gestion budgétaire

Maitrise d'oeuvre

Gestion de la relation client

Chiffrage des chantiers

Contractant en bâtiment

Economie de la contruction