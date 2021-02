Fabrice TORDJMAN

COMPETENCES CLES :



COMMERCIALES



•Management, Animation, recrutement et formation d’une force de vente terrain.

•Suivi de l’activité journalière : contact, rdv. , Ventes et CA.

•Mise en place de la méthode de commerciale.

•Elaboration des budgets : Objectifs et CA.

•Maitrise des outils liés à la vente.

.Méthode de Prospection : Porte à porte,télémarketing, stand …

•Suivi commercial à distance



ADMINISTRATIVES/FINANCIERES/ GESTION DU PERSONNEL



•Gestion d’un centre de profit

•Mise en place d’un compte d’exploitation prévisionnel

•Suivi des marges et contrôle des coûts (usines, personnel, frais …)

•Notions en juridique et relations humaines

•Recrutement et formation

•Règles : Sécurité, transport …

•Suivi des financements, autorisations administratives …

•Mise en place de norme de qualité de type ISO …

•Prévention : accidents du travail, droit du travail



TECHNIQUES / INFORMATIQUES



•Pompe à chaleur.

•Climatisation réversible.

•Panneaux Photovoltaïques.

•Menuiseries PVC & ALU sur mesure et volets roulants.

•Aménagement de SDB et Cuisines sur mesure.

.Alarmes, Biométrie et Vidéo-Surveillance.

•Notions de dessins industriels.

•Formation ADR et Licence de Transport -3T5



•Logiciel gestion Idylis, Ciel, Cegid ...

•Logiciels Informatiques :Word, Excel, Powerpoint …



