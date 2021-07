Fanny SVARTZ

● Planification et exécution de Campagnes Digitales de génération de leads

● Création de campagnes emailing ciblées et lead nurturing

● Expertise en campagnes de Call-to-actions et conversions de prospects

● Production de contenu optimisé SEO

● Management de salons professionnels européens avec négociation des contrats

● Gestion des programmes partenaires, et interface fournisseurs

Campagnes Marketing exécutées en français et en anglais sur l’Europe



Mes compétences :

Lead Generation

Presse

Event manager

Lead management

Analytic

Budget Planning

Salesforce.com

Budget management

Online marketing

Tradeshows and marketing program management

Marketing Communications

Return on Investment

Trade Shows

Public Relations

Brand Awareness

Hard-Working