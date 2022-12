Parcours



Farida est une touche à tout . Son parcours professionnel est constitué de belles expériences

(Xerox, Creditsafe, Emplio 'Intégrateur Divalto'...) dans lesquelles elle a évolué depuis plusieurs années dans divers secteurs d'activités.

Rigoureuse et organisée, ces différentes responsabilités permettent de mener à bien les différents challenges qui lui sont demandés et de toujours développer ses compétences.

Elle souhaite que son poste, en plus de lui apporter un épanouissement professionnel, contribue à lui apporter le goût du travail bien fait !



Ce que vous ne saviez peut-être pas



Que dire de Farida....elle aime la vie, et ça se sent.

Il est toujours agréable d'avoir une personne dans votre vie qui vous fait sourire et Farida est l'une de celle-ci. Elle est pétillante,courageuse et spontanée ; Attirée par les bons vieux thrillers et véritable passionnée de musique et de danse !

Elle a un amour inconditionnel pour les sushis et la nourriture indienne !



Sa philosophie



"Si tu as la volonté, ta force sera à la hauteur de ton désir"



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator