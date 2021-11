Farida SEDINI

Bonjour,



Je travaille actuellement (depuis maintenant 2 ans) pour le Groupe CEVITAL en tant que Responsable Achats CAPEX et je suis aussi en charge de la coordination des projets industriels pour un nouveau site de production en Algérie (Sétif).

J'ai à mon acquis une solide expérience de plus de 6 ans dans les achats techniques dans le milieu automobile.



Je pratique l'anglais, l'espagnol, l'arabe, et je suis ouverte à toute évolution vers un poste de Directrice Achats sur des projets internationaux.



Merci!



Mes compétences :

Automobile

Achats

Négociation

Audit

SAP

Oracle

Microsoft Office

Business Objects

Logistique