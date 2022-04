Farouk MAOUCHE

Diplômé de l’IAE d’ORLEANS, et Ingénieur en Sciences Alimentaires



J’ai eu, lors de ma formation universitaire, des enseignements pluridisciplinaires me permettant d’appréhender les principes de gestion de production et de comprendre les enjeux que présentent la qualité et la culture de performance sur la compétitivité des entreprises. En parallèle de mes études, j’ai effectué plusieurs stages dans le secteur de l’agroalimentaire qui m’ont permis de travailler sur le terrain et d’avoir mes premiers contacts avec l’outil de production.



Une des missions dont j’ai eu la charge s’inscrit dans la démarche d’amélioration continue du site de l’Européenne d’Embouteillage - Groupe ORANGINA SCHWEPPES. Cette mission consistait à mettre en place un système d’autodiagnostic de pannes au niveau de l’atelier d’embouteillage. Il s’agit donc d’un outil de formation et d’aide à la décision qui permettra de déléguer aux opérateurs de production les premières interventions de maintenance corrective, et ainsi réduire au maximum le temps d’indisponibilité des machines. Améliorer l’autonomie et la réactivité des opérateurs, améliorer la performance des machines étaient donc mes objectifs pour cette mission.



Tant à l’université que pendant mes expériences professionnelles, j’ai su mobiliser toutes les ressources nécessaires pour faire aboutir les projets dont j’ai eu la charge. Par ailleurs, mon sérieux et ma capacité à s’intégrer facilement dans une équipe font de moi un bon collaborateur. Grande disponibilité, rigueur, autonomie, bon relationnel et un bon sens d’organisation sont mes atouts.



Mes compétences :

Suivi de production