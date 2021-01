Farouk NASRI

Plus de 10 ans d’expérience en graphisme, webdesign, développement, e-commerce et e-marketing.

Polyvalence technique et créative, très bonne compréhension des enjeux marketing, techniques ou business. Passionné par le monde des nouvelles technologies, du design et du web .





Mes références :



SERGIC, BOULANGER, TOP OFFICE, LA REDOUTE, VOYAGES LOISIRS, FELLOWES, SALTI, LA HAUTE BORNE, SOFTTHINKS, HP, ARTEGOS, VALUE CLICK, LEMON INTERACTIVE...



Plus d'infos sur : www.farouknasri.com



Mes compétences :

Javascript

Photoshop

HTML

MySQL

Flash

Actionscript

JQuery

CSS

PHP

Illustrator

Web design

Graphiste

Emailing

Xml

Infographiste

Adobe Dreamweaver

Adobe After Effects

Adobe Premiere

Prestashop

Wordpress

Joomla

Magento

Ajax

Drupal

Sass