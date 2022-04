Farouk RAAD

+ de 16 ans d’expériences dont 7 ans en maîtrise d’ouvrage bancaire

Expériences significatives MOA/MOE et coordination métier/MOA/MOE

Recueil des besoins et formalisation

Rédaction de spécifications fonctionnelles générales et détaillées

Scénarios et plans de test, élaboration de jeux d’essai, recette

Suivi du planning et de la mise en production des différentes versions d’un projet

Assistance aux utilisateurs



Esprit d’analyse et de synthèse

Rigueur, respect des objectifs et très bon relationnel



Mes compétences :

AMOA

SEPA

XML

Consultant

MOA

Banque en ligne

business analyst

Risk Management

Risque de crédit

Reporting