Farouk SAMIL

D'une certaine manière, je suis un coach "industriel" car j'aide les entreprises à développer leur chiffre d'affaire.

Je leur permets d'exceller dans leurs process clés par des méthodes d'analyses et de résolutions de problèmes, par un coaching de proximité du "middle management" et par une maîtrise de leurs indicateurs.

Par exemple, une maîtrise des flux de production et un projet d'automatisation a permis le gain de 2.6 ETP.



Mes compétences :

Management

Gestion de flux produits

Gestion de projet

Gestion de budget

Gestion magasin

Formation professionnelle

Performances industrielles

Planification