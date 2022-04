Fatéma AKBARALY BHAIDJY

Littéraire de formation , je travaille chez BNP Paribas Personal Finance depuis Février 2010 en Ressources Humaines. Mon attrait pour cette Fonction m’a incitée, en parallèle, à m’inscrire à l’IGS pour y suivre une formation en Master 2 de Ressources Humaines que j'ai validée en décembre 2013.



Mon expérience actuelle me permet d’être au cœur des problématiques d’un service RH et de mettre à profit les qualités que je possède : sens de l’écoute, qualités relationnelles, bonne compréhension des attentes de mes interlocuteurs.



Je déteste la routine et les « on a toujours fait comme ça». Relever de nouveaux défis m'enchante, et j'aime aller au bout de ce que j'entreprends !



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Gestion de projet