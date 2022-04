Faten BUYUKOZDOGAN

Titulaire d'un diplôme d'architecte DPLG, et ayant de l'expérience en tant que chef de projet dans le tertiaire, je suis actuellement en poste chez Mobilitis



Motivée, curieuse, et passionnée par mon métier.Je souhaite aujourd'hui intégrer des missions ou des projets organisationnels dynamiques dont l'objectif est la satisfaction des besoins du client, au sein d'une structure me permettant une évolution de carrière conforme à mes attentes, afin d'allier l'épanouissement personnel et le succès de l'entreprise



Mes compétences :

Architecture d'intérieur

Autocad

Space planning

son administration

Restitution

Autodesk Revit

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator