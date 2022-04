Bonjour je m'appelle Fatiha DAOUDI j'ai 31ans et jhabite le val doise.



je recherche un poste dans l'assistanat dans le val d'oise, les yvelines ou les hauts de seines.





Je suis dynamique, motivée, organisée et rigoureuse

je suis également perfectionniste j'aime quand mon travail est bien fait et surtout en temps et en heure,

je travaille et j'apprends vite et bien.



Mes anciens employeurs disent de moi que je suis quelqu'un qui donne le meilleur de moi même, et qui aime travailler..



connaisances informatiques

TETRAWIN, SEII, EGIDE, EVEN, WORD, EXCEL ACCESS, POWERPOINT, OUTLOOCK, HERMES.



Mes compétences :

PONCTUEL ET DYNAMIQUE

Sociable et Responsable

Rigueur dans le travail

Polyvalence et capacité d'adaptation

Rigueur

Organisation