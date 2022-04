Fatiha KHATTOUT

Plus de 7 ans d'expérience en tant que chargée des ressources humaines, je suis en charge de l'ensemble du processus, du plan de recrutement au placement des candidats sur tous types de contrats: CDD, CDI et travail temporaire; ainsi que la gestion administrative des détachements: saisie des contrats de travail, attestations, déclarations sociales, visites médicales,...



Profils recrutés: niveau Bac +2 et +, métiers tertiaires (assistanat, comptabilité), statut cadre et non cadre.



Typologie de clients: PME et grands groupes.



Je cherche maintenant à changer de contexte professionnel et m'orienter vers tout type de poste à dominante rh.



Mes compétences :

Assistanat commercial

Recrutement

Administration du personnel

Notions de paie