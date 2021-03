Fatiha TARAHOU

Grâce à mon parcours jai pu dune part développer des capacités dorganisation et dadaptation et dautre part acquérir des compétences propres à la gestion de projets: Analyse des besoins, stratégie, élaboration d'offres et de cahiers des charges, relation client, considération des contraintes, travail en équipe, budgétisation, planification...



Formée avant tout à la fonction de chef de projet, jai appris quil était capital de simpliquer dans chaque étape dun projet, et je connais limportance des relations à maintenir aussi bien avec les équipes de travail quavec les clients. Surtout, je pense disposer dune capacité indispensable à un chef de projet, celle de se positionner au mieux entre les équipes et les clients.

Au delà de ma formation, jai eu loccasion de concevoir et gérer plusieurs projets notamment dans le cadre de mon activité au sein de nombreuses entreprises.



Vous trouverez sur ce lien mon CV Vidéo http://tinyurl.com/FatihaBENMOUSSA



Au plaisir d'une future collaboration.



Mes compétences :

chef de projet

consultant

assistante technique

Vente

Gestion de projet

Management