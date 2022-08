Fedou STEPHANE

Ma carrière militaire a duré 20 ans et cette période a été effectuée dans l'armée de l'air.

J'ai été affecté à Istres, Amberieu en bugey,Istres à nouveau puis enfin Mont de marsan.

De formation mécanicien avionique, j'ai pu mettre mes connaissances en oeuvre dans 17 pays du monde, avec en particulier des séjours en Afrique (Tchad,Centre-afrique,Gabon,Rwanda..), en Arabie saoudite, Turquie,Etats-unis,...

Mon dernier poste a été celui d'instructeur IHM et conduite de tir sur l'avion de chasse Rafale.

Ayant depuis quelques temps préparé ma reconversion, j'ai souhaité rester dans le milieu de l'aéronautique.

I3M me fait actuellement confiance et me proposant un poste de responsable technique sur les projets AIRBUS TRAINING.

La mission consiste à la mise à jour des cours ''maintenance'' des gammes ''Single aisle'' et ''long range'' avec quelques travaux sur le ''Double Deck''.

Ma spécialité initiale étant l'avionique, c'est ce domaine qui a été mon activité principale durant la première année, puis les besoins du client et de la société m'ont orienté vers d'autres groupes comme l'Airframe, le Power plant et la structure.

La gestion de ces projets Airbus, associée à des formations à l'Anglais simplifié,la conduite de projets ainsi que dans le domaine de la pédagogie permet une montée en compétence rapide.

La gestion financière, facturation et suivi des commandes a été une compétence supplémentaire à mon profil.

Un point a été la continuité de ma dernière expérience dans les forces, c'est l'encadrement du personnel, son suivi et la mise en œuvre de mesure à promouvoir la montée en compétence et la fidélisation.

La participation aux études pédagogiques de projets destinés aux grands comptes reste une expérience enrichissante.(SAGEM DS,EADS,TURBOMECA,THALES, EUROCOPTER, RENAULT-NISSAN, DIRC..)

Dernier élément, la prise en compte de projets liés au secteur défense, participation à diverses salons comme Eurosatory,LE BOURGET.

Ces manifestations permettent la mise en avant de nos réalisations "multimédia" et "Simulation'' comme le produit "phare" PFS" illustrant la dérive sous voile afin d'entrainer les forces spéciales.

http://www.parachuteflightsimulator.com

Dernier projet,le crėation de la sociėtė "Ninoxe", experte dans la mise en oeuvre de produits pėdagogiques destinės à l'industrie

Une expatriation reste dans nos projets en fonction des opportunités à venir et de l'ėvolution des marchės.



