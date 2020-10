Firas ABDELMALEK

Je suis #Concepteur #Pédagogique #Multimédia. Mon parcours me permet de madapter à nimporte quelle situation et de suivre le courant de la transformation numérique. Ma passion pour le design dInformation, depuis 2012, a conduit mes choix pour finalement obtenir un profil complet et polyvalent dans la communication web, technique et pédagogique.



J'ai effectué des études en Master Information-Communication parcours Document Numérique et Humanités Digitales à l'Université de Bordeaux Montaigne, France et ma dernière expérience était un contrat en CDD à l'issue de mon stage de fin d'études en tant que concepteur pédagogique multimédia à http://fc.inp-toulouse.fr sur le projet du MOOC : Réussir un projet de robotisation dans sa PME https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:univ-toulouse+101018+session01/about et mon mémoire portait sur les enjeux et limites du Digital Learning dans des contextes d'enseignement supérieur.



Être responsable de la communication dans lensemble de mes projets et actuellement lingénieur pédagogique à https://www.ensea.fr nont fait que confirmer ma capacité dadaptation et de gestion de projets ambitieux.



De nature, je suis un homme de terrain avec une curiosité insatiable, une soif inextinguible de connaissances et prêt à toute occasion pour apprendre et vivre de nouvelles expériences.



Dynamique et polyvalent, je suis prêt à vivre une nouvelle aventure en tant que #chef de #projet #digital #learning et je suis toujours à l'écoute de nouvelles opportunités en France mais aussi à l' #international.