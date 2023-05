Fleur TOURY

Après l'obtention de mon baccalauréat Littéraire en 2011 au Lycée International de Saint-Germain-en-Laye, j'ai entrepris des études de psychologie. J'ai ainsi eu mon Master 2 de Psychologie Clinique à l'Université de Nanterre - Paris X. J'ai par la suite, travaillé comme auxiliaire de vie scolaire pendant un an et demi, auprès de deux enfants présentant des troubles envahissant du développement.

Pour diverses raisons, à la fois personnelles et liées à la réalité du marché du travail, je me suis réorientée dans le domaine du secrétariat et de l'accueil. J'avais déjà une expérience dans ce domaine ayant travaillé au cours de mes études comme hôtesse d'accueil dans divers salons évènementiels. De plus, j'ai également occupé le poste d'assistante administrative dans la section britannique du Lycée International de Saint Germain en Laye pendant deux ans.

J'ai d'abord trouvé un CDD comme standardiste et secrétaire aux admissions d'une clinique, au Chesnay. Enfin, j'ai trouvé l'emploi un emploi d'assistante de direction au sein d'une agence média que j'ai quitté au bout de 5 ans pour diversifier mes responsabilités et utiliser mon anglais dans le cadre professionnel. Ce qui a été le cas au sein de la société L.F.E SAS pour laquelle j'ai travaillé pendant 6 ans.



J'ai effectué un bilan de compétences en 2020 et fait une formation en janvier 2023 "Accompagner les transitions professionnelles" que j'ai obtenu au mois de Mars. Je viens de créer ma micro-entreprise et suis à la recherche d'un poste de consultante en bilan de compétences ou comme conseillère en évolution professionnelle en tant qu'indépendante idéalement auprès de cabinets privés.



Mes compétences :

Bienveillance, empathie

Capacités relationnelles

Capacité d'adaptation

Capacité rédactionnelles et de synthèse