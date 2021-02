Florance SUPPOT

Passionnee par mon metier d'assistante dans lequel je m'epanouis, et,

pour lequel j'ai co-cree un reseau professionnel (animatrice et vice-préedente 2004-2008),

je suis aussi genealogiste depuis 20 ans (recherches personnelles, historiques, animation conferences et jeu quiz ...).

J'ai egalement suivi 10 ans de cours d'arts plastiques ; j'expose dans des salons d'artistes locaux ; j'apprends depuis 4 ans a travailler du verre en fusion (fusing et soudure Tiffany).



Administratif :

Accueil telephonique et physique, classement archivage et achat petites fournitures

Constitution dossiers clients : suivi administratif et commercial

Gestion d'un centre de formations (contrats et conventions, feuilles emargement, attestations, facturation)

Gestion des agendas

Reporting : rapports, comptes rendus comite de direction, comite pilotage du systeme Qualite

Organisation de deplacements, de la participation a des salons professionnels

Gestion des assurances (contrats, sinistres)



RH :

Definition de fonctions, recrutement, contrats de travail, delegues du personnel

Veille réglementaire, courriers disciplinaires

Traitement des elements variables paies



Comptabilité :

Facturation clients 150 à 200 000 euros ; par mois

Controle factures fournisseurs

Gestion base de donnees GPAO : saisie des heures travaillees et masquées, imputation des achats ...

Actualisation tableaux gestion

Montage dossier financement Cetelem-Sofinco 50 000 euros par mois



Communication :

Animation de conferences et organisation d expositions et de salons

Newsletter, mailings, invitations, communiques de presse



Informatique :

Word, Excel, Powerpoint sur PC Ragtime, Claris sur Macintosh

Creation, mise à jour de sites : Frontpage

Comptabilite, gestion stocks, inventaire : Sisco II (notions), Negoce (Cegid), Ciel, EPB

Gestion base de donnees : Exis, GPS (Missler), My WorkPLAN (Sescoi)

Intranet, gestion agendas : Moregroupware