Flore-Anne BOURGOIN

J'ai axé mes projets de carrière autour de la relation client et de l’évolution des aptitudes, dans une dimension humaine et familiale, La transmission des valeurs, qui sont miennes, telles que la satisfaction de la clientèle, l’expertise des équipes, l’esprit d’équipe et la qualité de service, est l’une de mes priorités.



Par ailleurs, au vue de mes études et de mes diverses expériences, notamment chez Burger King, Alinéa, et Quick je possède la vision du commerce, du management, de la culture du chiffre, et du dépassement de soi, pour parvenir aux objectifs fixés. Mes diverses expériences, à l’étranger et en France, m’ont permis d’affiner mon esprit d’analyse et de logique, qui me permettent aujourd’hui de répondre efficacement et rapidement aux imprévus, et de gérer différentes situations problématiques qui pourraient se présenter.





Domaines de compétences :



• Management & planification

• Approvisionnement & Gestion des stocks

• Planification & Gestion d’évènements

• Accueil, attention et réception de la clientèle

• Accompagnement à la vente

• Valorisation des produits & promotions

• Visual Merchandising

• Organisation d’évènements



