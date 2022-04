Florence CALVEZ

Depuis Avril 2015: Cloud Portfolio Marketing Manager IBM France

Janv 2013 à mars 2015: Rational Market Manager IBM France

Janv 2012 à Juillet 2013: Tivoli Market Manager - chef de produits de l'offre Tivoli Software Group

Janv 2007 - Dec 2011: Responsable des plans et activités Marketing - IBM SWG, Rational, Tivoli et Cloud Computing

De Janv 2005 à Dec 2006 : Ingénieur commerciale, Responsable de la vente des logiciels IBM sous Linux

De Janv 2004 à Dec 2004 : Business Development Manager chez Azlan

De Janv 2000 à Dec 2003 : Ingénieur d’Affaires Alliances stratégiques, Logiciels IBM

De Janv 1999 à fin 1999 : RDM (Ressource Deployment Manager) au sein d’e_Business Services (IGS)

De Janv 1995 à Dec 1998: Solution Manager au Relais Service Client/Serveur (IGS)

De Juin 1988 à Dec 1994 : Architecte PS/2, OS/2, réseau local et connectivité en Intégration de Systèmes

De Sept 1986 à Mai 1988 : IBM Europe: Ingénieur réseau



Mes compétences :

Gestion de projet

Marketing

Informatique

Community management

Persévérance

Autonomie

Prise de décision

Leadership

Communication

Management

Télécommunications

Sérieux

Fiabilité