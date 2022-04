Florence CASILE

Avocate pendant 10 ans, j'ai ensuite décidé d'accompagner des femmes d'origine marocaine dans la professionnalisation de leur savoir faire culinaire en créant une SCOP dans la restauration avec livraison de plats dans les entreprises et organisations d'événements.

Ces expériences m'ont donné l'envie et le goût d'aider les personnes dans leur développement personnel et professionnel.



Formée à l'accompagnement professionnel, je suis consultante en bilan de compétences et en orientation scolaire.



J'accompagne les personnes en situation de transition professionnelle qui s'interrogent sur la suite de leur parcours



Je mets au service de mes accompagnements ma passion pour les sciences humaines ainsi que mon propre parcours de développement personnel depuis plus de dix ans.



J'accompagne également les jeunes en orientation scolaire et professionnel



caminoscope.fr

www.florencecasile.fr (orientation scolaire)



Mes compétences :

Bilan de compétences

Formation professionnelle continue

Les femmes entrepreneures

Orientation scolaire et professionnelle

Portefeuille de compétence

Accompagner le changement

Mise en relation