Florence CASTAIGNEDE

Marketing de l'Innovation - Développement Business - Alliances dans les NTIC (Internet, Telecom, IT).

Expertise des stratégies de transformation digitale & objets connectés (3G, Wifi, réseaux sociaux, mail...)



Compétences :

• Market Intelligence & Innovation produit (conception et lancement d'offres, produits et services pionniers)

• Développement de partenariats clés auprès de leaders d'opinion et réseaux d'influence

• Pilotage de projets transverses internationaux (MOA/AMOA) en mode agile / go-to-market

• Stratégie e-Business : monétisation de l'audience et des contenus, SEO/SEM, CRM cross-canal

• Management d'équipes multiculturelles (+80p)



Domaines d'expertises :

• Objets connectés : cabines photos connectées (IoT, 3G, Wifi, réseaux sociaux, email), impression 3D

• Digitalisation : Web 2.0, Internet Mobile, web applications, convergence, géolocalisation, crosscanal

• E-learning : plate-formes de blended / social / mobile learning (iOS, Android, mode SaaS, 100% cloud)

• High-Tech : ERP, Cloud, solutions intégrées de mobile payment, management de projets









