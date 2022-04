Florence CHARPENTIER

10 ans d'expérience dans le développement et la fabrication de compléments alimentaires et spécialisée en communication et web, j'ai créé l'agence Les Phytonautes pour allier mes 2 passions : le végétal et le webmarketing.



Découvrez le nouveau site internet :Array



Suivez moi Les Phytonautes sur :

. facebook.com/lesphytonautes

. twitter.com/lesphytonautes



Mes compétences :

Compléments alimentaires

Communication

Gestion de projet

Packaging

Développement produit

Stratégie digitale

Ingrédients

Community management

Webmarketing